Татарстанцев предупредили о возможных помехах в ТВ-вещании. Это связано с весенней солнечной интерференцией, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.
С 21 февраля по 15 марта с 11:18 до 13:06 в небе будет наблюдаться явление, когда Солнце встает на одну линию со спутником связи и приемной станцией Земли.
В связи с этим появятся помехи телевизионного сигнала в виде «замирания» картинки, распада на пиксели или полного ее пропадания. Они продлятся не более пяти минут.
Напомним, в Казани планируют построить 230-метровую телебашню.