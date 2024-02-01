В Петербурге эскалатор метро «зажевал» куртку девушки

Инцидент произошел на станции метро «Петроградская». На кадрах, которые распространились в сети, видно, что при сходе эскалатора полы куртки сидящей на движущихся ступенях девушки попали в «гребенку». Куртку начало затягивать внутрь механизма, а пассажирка не смогла самостоятельно освободиться от верхней одежды и упала на спину. Ей на помощь пришел молодой человек, который помог снять куртку и встать на ноги. Эскалатор при этом продолжал работать.
Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку в связи с инцидентом, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц при осуществлении контроля за соблюдением пассажирами правил пользования эскалаторами, а также своевременности остановки движения механизма.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В свою очередь пресс-служба Петербургского метрополитена отметила, что пострадавшая допустила грубое нарушение пункта 32 правил пользования подземкой, согласно которому пассажирам запрещено сидеть или лежать на ступенях эскалатора. По версии метрополитена, в процессе спуска девушка не отреагировала на несколько замечаний дежурной.
В то же время в организации намерены разобраться и в том, почему дежурная после начала инцидента не сразу выключила эскалатор. «В данный момент проводится служебная проверка действий персонала. По итогам проверки сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности», — сообщили в подземке.