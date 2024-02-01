В Петербурге эскалатор метро «зажевал» куртку девушки

Инцидент произошел на станции метро «Петроградская». На кадрах, которые распространились в сети, видно, что при сходе эскалатора полы куртки сидящей на движущихся ступенях девушки попали в «гребенку». Куртку начало затягивать внутрь механизма, а пассажирка не смогла самостоятельно освободиться от верхней одежды и упала на спину. Ей на помощь пришел молодой человек, который помог снять куртку и встать на ноги. Эскалатор при этом продолжал работать.