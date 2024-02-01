Минчанке вынесли приговор за убийство подруги. Узнали подробности истории

В тот день минчанка в состоянии алкогольного опьянения находилась у себя по месту жительства. У нее возникла ссора с 37-летней приятельницей, которая на протяжении нескольких лет проживала с ней в квартире. Женщины и раньше конфликтовали после совместного распития спиртных напитков, обвиняемая могла даже поднять руку на подругу.