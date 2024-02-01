Минчанке вынесли приговор за убийство подруги. Узнали подробности истории

В тот день минчанка в состоянии алкогольного опьянения находилась у себя по месту жительства. У нее возникла ссора с 37-летней приятельницей, которая на протяжении нескольких лет проживала с ней в квартире. Женщины и раньше конфликтовали после совместного распития спиртных напитков, обвиняемая могла даже поднять руку на подругу.
В этот раз фигурантка схватила нож и не менее пяти раз ударила им знакомую в грудь и голову, а также нанесла не менее восьми ударов руками и ногами по телу. Испугавшись, она вызвала скорую помощь.
Приехавшие медики в луже крови обнаружили женщину, которая еще подавала признаки жизни. Увы, проведенные реанимационные мероприятия не дали результата.
Соседи рассказали, что в последние годы обвиняемая часто выпивала, после чего вела себя агрессивно, оскорбляла свою приятельницу, выгоняла ее. Примечательно, что накануне трагедии женщины вызывали милицию на знакомого, с которым вместе распивали спиртное и поругались.
Вину минчанка признала полностью, в содеянном раскаялась. К слову, в прошлом она профессионально занималась фехтованием, имеет звание мастера спорта.
— Обвиняемая нигде официально трудоустроена не была, ранее не судима, — прокомментировал помощник прокурора Первомайского района Никита Грицевич, выступавший по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал ее виновной в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), и на основании ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, которые она проведет в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, обвиняемая должна пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.