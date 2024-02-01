Чиновницу оштрафовали более чем на 88 млн тенге за хищение и взятки в СКО

Приговор суда не вступил в законную силу. Добавим, согласно пунктам 1, 2 части 3 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные в крупном размере, а также лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, наказывается: штрафом от 10- до 20-кратного размера похищенного имущества; либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Согласно пункту 1 части 3 статьи 367 УК РК, дача взятки группой лиц по предварительному сговору наказывается штрафом в размере от 40- до 50-кратной суммы взятки; либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.