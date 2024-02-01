Чиновницу оштрафовали более чем на 88 млн тенге за хищение и взятки в СКО

На скамье подсудимых по обвинению в коррупционных правонарушениях оказались экс-глава отдела образования района Магжана Жумабаева, главный бухгалтер, руководитель отдела областного департамента госаудита и индивидуальный предприниматель.
Как установило следствие, в ходе аудита деятельности районного отдела образования аудитор обнаружила нарушения и предложила главному бухгалтеру «закрыть на них глаза» в обмен за взятку. Просьба была передана начальнице, деньги для взятки они решили использовать государственные, оформив фиктивные командировки директорам районных школ.
«Совместно с главным бухгалтером отдела образования руководительница отдела похитила более 1 миллиона тенге, из которых они дали взятку руководителю отдела аудита и финансовой отчетности департамента внутреннего государственного аудита в размере 650 тысяч тенге», — гласит приговор суда.
Кроме того, в ноябре 2022 года руководитель КГУ «Отдел образования района Магжана Жумабаева» при пособничестве индивидуального предпринимателя похитили бюджетные деньги и причинили ущерб государству в сумме более 7 миллионов тенге. Деньги были выделены на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в семи школах района.
Отмечается, что системы так и не были смонтированы, хотя оплата за работу произведена в полном объеме. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Трое подсудимых обвинение признали частично, глава отдела областного департамента госаудита вину признала в полном объеме и всячески помогала следствию. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей и письменными материалами дела. В итоге суд признал всех подсудимых виновными. Экс-руководителя отдела образования за присвоение и растрату вверенного чужого имущества и дачу взятки (пункты 1, 2 части 3 статьи 189, пункт 1 части 3 статьи 367 УК РК) оштрафовали на 88 млн 627 тысяч 220 тенге.
Предприниматель оштрафован на 76 млн 127 тысяч 220 тенге, главный бухгалтер — на 21 млн 645 тысяч тенге. Руководителю отдела областного департамента госаудита по части 2 статьи 366 УК РК (получение взятки) назначено наказание в виде штрафа в 26 млн тенге.
«Подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Осужденные обязаны уплатить штраф не позднее одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. При неуплате штрафа в установленные сроки наказание в виде штрафа подлежит замене на лишение свободы», — разъяснил приговор судья Петропавловского городского суда Михаил Гусев.
Суд признал обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание: у предпринимателя — наличие троих малолетних детей, принятие мер к возмещению ущерба; у руководителя отдела областного департамента госаудита — ее чистосердечное раскаяние в содеянном; у бухгалтера — наличие заболеваний; у руководителя отдела — помимо заболеваний оплату в доход государства суммы, составляющей предмет взятки. Нарушение руководителем районо принятой присяги признано обстоятельством, отягчающим ее ответственность и наказание. Отягчающих обстоятельств в отношении других подсудимых судом не установлено.
«Суд, учитывая полное возмещение причиненного государству материального ущерба, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, с учетом смягчающих обстоятельств, признал необходимым и достаточным назначить им наказание, связанное с их существенной имущественной ответственностью», — пояснили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу. Добавим, согласно пунктам 1, 2 части 3 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные в крупном размере, а также лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, наказывается: штрафом от 10- до 20-кратного размера похищенного имущества; либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Согласно пункту 1 части 3 статьи 367 УК РК, дача взятки группой лиц по предварительному сговору наказывается штрафом в размере от 40- до 50-кратной суммы взятки; либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.