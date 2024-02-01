В Алматинской области от ВИЧ умер ребенок

9 января 2024 года состояние ребенка резко ухудшилось, в этот же день госпитализирован в отделение реанимации ДГБ 2 города Алматы. При поступлении родители скрыли ВИЧ статус ребенка, об ухудшении состояния и госпитализации не сообщили врачам СПИД центра. С 24 января по 27 января 2024 года ребенок получал стационарное лечение в Карасайской многопрофильной клинической больнице.