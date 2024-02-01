В Алматинской области от ВИЧ умер ребенок

АЛМАТЫ, 1 фев — Sputnik. Девятилетний мальчик скончался от ВИЧ-инфекции. Его родители и шестилетняя сестра также состоят на учете, сообщили в СПИД центре Алматинской области.
В центре уточнили, что родители отрицали факт наличия ВИЧ — инфекции, не принимали лекарства, препятствовали наблюдению и лечению детей.
Медики информировали прокуратуру, ювенальную полицию, отдел образования Карасайского района области. В ноябре 2023 года с участием указанных органов и врачей была проведена комиссия по делам несовершеннолетних при районном акимате для изъятия из семьи двоих детей на 3−6 месяцев.
Однако, после категорического отказа родителей и их угроз подачи в суд за разглашение врачебной тайны о диагнозе комиссией было принято решение временно приостановить изъятие детей из семьи.
9 января 2024 года состояние ребенка резко ухудшилось, в этот же день госпитализирован в отделение реанимации ДГБ 2 города Алматы. При поступлении родители скрыли ВИЧ статус ребенка, об ухудшении состояния и госпитализации не сообщили врачам СПИД центра. С 24 января по 27 января 2024 года ребенок получал стационарное лечение в Карасайской многопрофильной клинической больнице.
Не смотря на оказанную медицинскую помощь, 27 января 2024 года ребенок умирает от сепсиса, пневмонии на фоне тяжелого иммунодефицита.
Сейчас мать и девочка лечатся амбулаторно. Отец продолжает отказываться.
Принудительное лечение ВИЧ-инфекции законодательно не предусмотрено.