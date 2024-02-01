В ВКО объявлен режим повышенной готовности к паводковому периоду

За водоёмами ведётся мониторинг. На данный момент местными исполнительными органами вывезено более 54 тысяч куб.м. снега. На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2334 человек личного состава, 223 мотопомпы, 61 плавательное средство спасателей и местных исполнительных органов, а также более 735 единиц техники. Заготовлено 34285 штук мешкотары, 5974 тонны инертных материалов и более 328 тонн ГСМ. В случае возможных ЧС для размещения эвакуируемого населения акимами городов и районов подготовлено 153 пункта временного размещения с общей вместимостью более 17600 человек.