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В ВКО объявлен режим повышенной готовности к паводковому периоду

Согласно Распоряжения Акима Восточно-Казахстанской области в Восточном Казахстане с 1 февраля 2024 года введен режим повышенной готовности к паводковому периоду, передает DKNews.kz.
Источник: DKNews.kz

За водоёмами ведётся мониторинг. На данный момент местными исполнительными органами вывезено более 54 тысяч куб.м. снега. На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2334 человек личного состава, 223 мотопомпы, 61 плавательное средство спасателей и местных исполнительных органов, а также более 735 единиц техники. Заготовлено 34285 штук мешкотары, 5974 тонны инертных материалов и более 328 тонн ГСМ. В случае возможных ЧС для размещения эвакуируемого населения акимами городов и районов подготовлено 153 пункта временного размещения с общей вместимостью более 17600 человек.

Всего в Восточном Казахстане имеется 71 населенный пункт. Спасателями проводится обход домов и инструктирование населения, попадающего по угрозу подтопления.

ДЧС ВКО рекомендует жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду:

  • очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы от наледи, это обеспечит отвод талой воды;
  • по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки;
  • все ценные вещи и продукты убрать из погребов и подтапливаемых участков.

МЧС