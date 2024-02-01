В Глусском районе женщина погибла от отравления средством для борьбы с колорадским жуком

Сообщается, что в конце декабря сельчанку без признаков жизни по месту жительства обнаружил сожитель, который один день пребывал в отъезде. Для установления причины смерти в Бобруйском межрайонном отделе ГКСЭ проведена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что женщина скончалась от комбинированного отравления ядохимикатами, которые относятся к группе инсектицидов — они используются в основном в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями. Путь поступления отравляющих веществ — через желудочно-кишечный тракт.