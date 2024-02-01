В Глусском районе женщина погибла от отравления средством для борьбы с колорадским жуком

Судебные эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области установили отравляющие вещества, от употребления которых скончалась 47-летняя жительница Глусского района.
Сообщается, что в конце декабря сельчанку без признаков жизни по месту жительства обнаружил сожитель, который один день пребывал в отъезде. Для установления причины смерти в Бобруйском межрайонном отделе ГКСЭ проведена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что женщина скончалась от комбинированного отравления ядохимикатами, которые относятся к группе инсектицидов — они используются в основном в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями. Путь поступления отравляющих веществ — через желудочно-кишечный тракт.
При осмотре дома умершей изъята банка с остаточным количеством неизвестного вещества. По результатам судебной медицинской химической экспертизы в веществе обнаружена смесь инсектицидов, идентичных тем, которые вызвали смертельное отравление сельчанки. Кроме того, экспертами-химиками в крови женщины обнаружен этанол в концентрации более 2 промилле, то есть в момент наступления смерти она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проверки Глусским районным отделом Следственного комитета установлено, что женщина употребила около 100 мл средства, которое купила несколько лет назад и использовала для борьбы с колорадским жуком.
Государственные медицинские судебные эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области напоминают, что инсектициды очень токсичны, при их использовании в обязательном порядке необходимо применять средства индивидуальной защиты (маску, резиновые перчатки для рук), так как всасывание ядовитых веществ может произойти даже при контакте через кожные покровы и при вдыхании аэрозолей. При переливании в другие емкости необходимо прикреплять записку с пояснением.