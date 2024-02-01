Поддавшись на уловки мошенников, столичная пенсионерка продала свою квартиру

— Сделка по отчуждению квартиры, согласно условиям которой минчанка обязалась освободить ее в течение семи рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи, состоялась. Полученные деньги пенсионерка положила на счет в банке, с которого они в скором времени были похищены, — рассказала прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры г. Минска Лилия Корень. — В последующем новый собственник квартиры обратился в суд с требованием о выселении гражданки, поскольку та свою обязанность по освобождению жилья не исполнила.