Поддавшись на уловки мошенников, столичная пенсионерка продала свою квартиру

Наши граждане привыкли беспрекословно доверять сотрудникам правоохранительных органов, и мошенники все чаще этим пользуются.
Так, 71-летней минчанке позвонил незнакомец, представился правоохранителем и сообщил, что ее квартира якобы выставлена на продажу злоумышленниками. В ходе многочисленных телефонных бесед он убедил пожилую женщину обратиться в риелторское агентство с целью продажи недвижимости.
— Сделка по отчуждению квартиры, согласно условиям которой минчанка обязалась освободить ее в течение семи рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи, состоялась. Полученные деньги пенсионерка положила на счет в банке, с которого они в скором времени были похищены, — рассказала прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры г. Минска Лилия Корень. — В последующем новый собственник квартиры обратился в суд с требованием о выселении гражданки, поскольку та свою обязанность по освобождению жилья не исполнила.
Во встречном иске пенсионерка оспаривала заключенный договор купли-продажи, ссылаясь на совершение сделки под влиянием обмана. Вместе с тем, приняв во внимание, что она имела намерение продать квартиру, получила от добросовестного покупателя деньги и распорядилась ими по своему усмотрению, с учетом того, что при регистрации договора купли-продажи ей разъясняли правовые последствия сделки, суд в признании сделки недействительной отказал и выселил минчанку из квартиры. П.
римечательно, что потерпевшая общалась с аферистом исключительно по телефону. Он настолько вошел к ней в доверие, что контролировал все ее действия по продаже недвижимости. После, что ожидаемо, лжесотрудник перестал выходить на связь.
— В настоящее время в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело, однако это не поможет потерпевшей вернуть утраченную квартиру, — отметила собеседница. — Стоит помнить: настоящие правоохранители никогда не станут проводить расследования, организовывать какие-либо операции или инструктировать по телефону — таким способом действуют только мошенники. Более того, ни в коем случае по просьбам незнакомцев не устанавливайте на свои мобильные телефоны какие-либо приложения — благодаря им киберпреступники могут получить доступ к вашим сбережениям.