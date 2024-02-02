Летевший в Хургаду самолет экстренно сел в Пулково из-за пьяных пассажирок

Пассажирам самолета, летевшего из Петербурга в Хургаду, до курорта долететь с первого раза не удалось. График теплой зимовки сдвинули две пьяные путешественницы, которые начали активно отдыхать и хулиганить уже в родном городе. Из-за их небезопасного поведения железную птицу пришлось посадить, а дам — отправить в отдел местной полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.