Летевший в Хургаду самолет экстренно сел в Пулково из-за пьяных пассажирок

Пассажирам самолета, летевшего из Петербурга в Хургаду, до курорта долететь с первого раза не удалось. График теплой зимовки сдвинули две пьяные путешественницы, которые начали активно отдыхать и хулиганить уже в родном городе. Из-за их небезопасного поведения железную птицу пришлось посадить, а дам — отправить в отдел местной полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— Об очередной нештатной ситуации в воздухе рассказали коллеги из транспортной полиции. Рейс «Санкт-Петербург — Хургада» через несколько минут после взлета приземлился в авиагавани, откуда и вылетел, — уточнила правоохранитель вечером, 1 февраля.
Оказалось, что, когда судно взлетело женщины начали вести себя вызывающе, а также громко ругались матом. Одна из женщин была буквально в состоянии нестояния: ее на ноги пытался поднять полицейский. Теперь вместо Египта их ждет беседа с сотрудниками органов, а вместо моря, песка и ласкового ветерка — административное наказание.