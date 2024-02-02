«Коррупционную» квартиру бывшего полицейского в Приморье отдадут государству

«Установлено, что в 2019 году бывший заместитель начальника межрайонного экзаменационного отдела УГИБДД России по Приморскому краю приобрел жилое помещение во Владивостоке в отсутствие законных источников дохода, позволяющих совершить сделку на сумму 6,5 млн рублей. В целях уклонения от исполнения антикоррупционной обязанности по предоставлению сведений о расходах, право собственности на квартиру служащий оформил на свою мать, которая спустя 12 дней после государственной регистрации сделки подарила объект недвижимости сыну», — объяснили специалисты.