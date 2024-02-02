Свыше 1,7 млн рублей похитила бухгалтер отдела образования муниципалитета в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 1,7 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Установлено, что с января 2022 года по март 2023 года бухгалтер отдела образования Охотского муниципального округа, используя свое служебное положение, вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы и переводила вверенные ей денежные средства на свой банковский счет.