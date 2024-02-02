Свыше 1,7 млн рублей похитила бухгалтер отдела образования муниципалитета в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 1,7 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
Прокуратура Охотского района провела проверку исполнения бюджетного законодательства.
Установлено, что с января 2022 года по март 2023 года бухгалтер отдела образования Охотского муниципального округа, используя свое служебное положение, вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы и переводила вверенные ей денежные средства на свой банковский счет.
Всего женщина похитила из муниципального бюджета свыше 1,7 млн рублей.
Прокурор района направил материалы проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.