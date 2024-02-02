Власть бессильна. «Повелитель собак» 10 лет держит в страхе Самару

Повелитель города.
Печально известный персонаж — Владимир Шумилин, живет в самом центре города. Вместе с ним, во дворе, проживает стая собак, в разное время количество членов стаи колебалось от 10 до 20 особей. Дядя Вова, а именно так его величают в соцсетях, очень любит рассекать на велосипеде по улицам и набережной, в окружении своих «друзей». Летом он выгуливает свору прямо на городском пляже. Естественно, без поводков и намордников, так как н сторонник свободы.
«Вожака стаи» ничуть не заботят другие люди, он считает себя «хозяином города», о чем заявляет всем желающим его выслушать. Даже пищу для своих питомцев он готовит с максимально театральным эффектом. По свидетельству самарцев, несколько раз рубил огромные кости на глазах у изумленной публики прямо на набережной, во дворе, как утверждают соседи, валяются коровьи головы.
Возмущенные самарцы неоднократно выкладывали в соцсетях посты о недопустимом поведении Шумилина и стаи: животные бросались на других собак, людей.
Неприятно был удивлен даже знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. Прогуливаясь по Самаре после представления, он наткнулся на гулявшего дядю Вову.
Зоозащитники, опекающие его, утверждают, что «собачки» социально адаптированные, неагрессивные, вреда от них нет. Однако в 2019 году в городе разразился грандиозный скандал. Экс-глава Октябрьского района Константин Фоменко, при попытке защитить женщину, на которую бросилась стая, применил травматическое оружие. Один пес был ранен, Шумилину же мужчина нанес легкие побои. Суд вынес решение и оштрафовал Фоменко на 40 тысяч рублей «за стрельбу в не отведенных для этого местах». Зоозащитники предлагали наказать гораздо строже, не расстрелять, конечно, но точно посадить.
Дядя Вова стал «звездой» и раздавал интервью на ТВ, утвердившись в своем праве «свободного человека». Соседи продолжали страдать от «милых песиков». Снова жаловались владельцы домашних собак, подвергшихся нападению «вовиной стаи».
Взбесившаяся стая.
Власти пытались реагировать на возмущенные жалобы граждан, которые участились, начиная с 2021 года. В январе 2024 в Telegram-каналах появились фото покусанных самарцев с пояснением:
«Стая собак Шумилина В. А. в Ленинском районе взбесилась. В январе очень много укусов женщин и детей от неё, заведены дела в полиции. Сам Шумилин асоциален. Держит район в страхе, управы на него нет ни от каких чиновников, ищет защитников, которые совместно с ним разжигают ненависть к женщинам, детям и вообще людям в соцсетях. Многие жители пишут сейчас в генпрокуратуру и СК. При этом собаки д. Вовы продолжают кусать людей».
Глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко собрала совещание, пригласив на него тех, кто пострадал от «шумилинской» команды. 1 февраля на встречу пришло более 50 человек.
Однако выяснилось, что чиновники прямо сейчас сделать ничего не могут. Бессильна полиция, судебные приставы, а прокуратура даже поддерживает собачника. Все дело в законе, принятом по инициативе депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова в 2018 году.
Согласно документу, собак можно было только отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать в том месте, где их поймали. Строить приюты и содержать там пожизненно агрессивных животных некому, у местных властей денег нет, волонтеры зачастую не хотят оформлять юридические лица, чтобы получать грантовую поддержку от государства.
Пока чиновники думали, что делать, улицы городов стали небезопасны для людей. Стерилизация не решала вопрос агрессии бродячих животных, они захватывали дворы, парки и общественные места, яростно защищали места кормежки.
Впрочем, ряд вопросов на совещании прояснился.
Мы больше не будем ловить его собак.
Инна Тарасенко, руководитель службы отлова, честно рассказала собравшимся, что она отказывается приезжать к Шумилину. По постановлению администрации Самары, собак изымали несколько раз, с формулировкой «пожизненное содержание в приюте».
Дядя Вова устроил в приюте побоище. Приехав якобы проведать питомцев, он начал дебош, стал открывать клетки, выпускать животных.
«У нас 700 собак содержится, у них началась истерика. Шумилин схватил одну и попытался перекинуть через забор. Я не отдавала, я же несу за них ответственность. Тянули бедную в разные стороны. Он её вырвал все-таки и перебросил через 2-метровый забор. Я метнулась и еле успела поймать. В это время Шумилина скрутили сотрудники приюта. У меня руки покусанные, синяки. Ему же присудили штраф в 3000 рублей, за оскорбление, он нецензурно выражался. И что? У него сейчас новые собаки, у них там пищевая точка. Честно — мы не готовы больше участвовать в этом. Не потому мы безответственные, просто не хочу больше драться с мужчиной, тяжелее меня в три раза, не хочу, чтобы на приют нападали», — рассказала Тарасенко.
Она добавила, что даже отловленных собак надо вернуть по решению прокуратуры. Группа поддержки написала письмо депутату Бурматову, что в приюте незаконно удерживают хозяйских животных, тот обратился в надзорное ведомство. Хотя доказать, что собака не уличная можно только одним способом — если поставлен чип.
Чиновники сделали всё, что могли?
Глава Ленинского района Елена Бондаренко рассказала, что предпринимали чиновники, пытаясь решить проблему с собаками Шумилина. По её словам, направляли заявки на отлов, но даже подрядчик не выдержал. Направляли обращение в департамент ветеринарии, просили провести проверку.
Даже писали обращение в психдиспансер, прикладывали видео, жалобы граждан. Как рассказала глава администрации, к сожалению, был сделан вывод, что человек психически здоров.
Далее она рассказала, что уже подавалось исковое заявление в суд по факту выгула без поводков и намордников. Процесс выиграли, но Шумилин его решение не исполняет. По закону, контроль возложен на судебных приставов.
«К приставам неоднократно обращались. При мне приходили две худенькие девочки — пристава. Что они с ним могут сделать? Ничего. Мы обратились в прокуратуру, по факту того, что не исполняется решение суда. Ждем», — рассказала глава района.
На совещании уточнили, возможность штрафовать граждан за неправильное содержание и выгул животных появилась с 15 июля 2023 года. В адрес Шумилина было вынесено 9 постановлений, общая сумма штрафа составила 47 тысяч рублей. Но он их не оплачивает. Пять постановлений отправлены судебным приставам, возбуждены дела, взыскания будут производиться.
Готовится иск в отношении Шумилина о запрете содержать животных на общей территории и об изъятии собак.
Мнение:
Депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.
Мы все столкнулись с ситуацией, когда один человек кошмарит целый район, весь исторический центр. К сожалению, ни подрядчик, ни депутатский корпус, ни исполнительная власть, ни полиция по факту ничего сделать не может.
Есть закон, есть депутат Госдумы, которого я очень уважаю. Но мы сейчас говорим не про защиту животных, а о том, что один, не совсем здоровый психически человек использует лазейки в законе для того, еще раз повторю, чтобы кошмарить город.
Я каждый день проезжаю по Ярморочной и вижу, как на машину бросаются собаки. Видел, как стая бегала по пляжу. И видел реакцию здоровых мужиков, когда рядом с ними пробегают 10 больших собак, им было не по себе. Ситуация из ряда вон выходящая.
Полностью подтверждаю слова руководителя подрядной организации. Прокуратура тоже видит ситуацию. Но согласно закону, вынуждена защищать Шумилина.
Когда на чаше весов люди и животные, я выбираю людей. Собаки представляют угрозу, с этим надо что-то делать.
Я несколько раз сталкивался с Шумилиным. Не думаю, что собаки представляют для него какую-то ценность. Если бы он их любил, то такой ситуации не допустил бы. Потому что рано или поздно она закончится плачевно для этих собак. Слава Богу, что у нас только покус. Но были прецеденты с летальным исходом. В марте — апреле мы примем закон, который поможет изменить ситуацию.
На каждую собаку по полицейскому.
Граждане и представители власти внесли свои предложения — что можно сделать с собаками Шумилина прямо сейчас.
Инициативы самарцев:
Организовать отлов собак с прикрытием полицией.
Собрать частные пожертвования и организовать охрану приюта, с приездом группы быстрого реагирования в случае нападения.
Написать обращение депутату Бурматову, в котором сообщить, что его именем прикрывается психически нездоровый человек, а прокуратура должна реагировать. И предложить отозвать обратно свой закон. Эту инициативу поддержал депутат Балтер, обещав направить в Госдуму письмо.
Поставить пост полиции около дома Шумилина и штрафовать его за нарушение закона о выгуле каждый раз, как он выходит из дома.
Предложение поддержала глава района Елена Бондаренко: «Если я обращусь к вам как глава района об организации круглосуточного поста, возможно ли это? Или хотя бы на время выгула. Люди в отчаянии, угроза реальная».
Представитель полиции высказал возражение, так как у них нет специальной службы по борьбе с животными. ППС и ДПС находится в подчинении городского УМВД, они дежурят круглосуточно, оперативно выезжая по сигналам граждан.
Он добавил, что материалы по факту выгула без поводков и намордников собираются и передаются в административную комиссию. Возможно, при большом количестве штрафов и с учетом того, .что Шумилин их не оплачивает, дело закончится административным арестом. Тогда подрядчик сможет спокойно забрать собак.
Купить газовый баллончик или шокер для детей. Возражения поступили от родителей, так как в толпе школьников с недетскими средствами самообороны может случиться что угодно.
Инициатива власти:
Елена Бондаренко предложила организовать народные дружины и патрулировать улицы силами граждан, в том числе родителей.
Роман Балтер обещал направить обращения в ГУ МВД и прокуратуру Самарской области.