Власть бессильна. «Повелитель собак» 10 лет держит в страхе Самару

«У нас 700 собак содержится, у них началась истерика. Шумилин схватил одну и попытался перекинуть через забор. Я не отдавала, я же несу за них ответственность. Тянули бедную в разные стороны. Он её вырвал все-таки и перебросил через 2-метровый забор. Я метнулась и еле успела поймать. В это время Шумилина скрутили сотрудники приюта. У меня руки покусанные, синяки. Ему же присудили штраф в 3000 рублей, за оскорбление, он нецензурно выражался. И что? У него сейчас новые собаки, у них там пищевая точка. Честно — мы не готовы больше участвовать в этом. Не потому мы безответственные, просто не хочу больше драться с мужчиной, тяжелее меня в три раза, не хочу, чтобы на приют нападали», — рассказала Тарасенко.