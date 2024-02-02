Ездил по региону и собирал закладки: хабаровчанин организовал канал поставок наркотиков и планировал распространять их по России

Зачастую жителям Хабаровского края хочется быстрого и большого заработка. Кто-то доверяется мошенникам и переводит им деньги, а кто-то сам выбирает преступный путь.
В Хабаровске ФСБ задержала мужчину, который организовал в городе межрегиональный канал поставок наркотиков. Им поступила информация, что 47-летний мужчина причастен к распространению запрещенных веществ в особо крупном размере.
В итоге сотрудники Федеральной службы безопасности выяснили, что хабаровчанин вытащил из тайников Хабаровского района наркотики и привез в Хабаровск особо крупные партии. Его удалось задержать. Оперативники провели обыски в тайнике, который он сам оборудовал. Там нашли несколько видов запрещенных веществ. Всего — около 10 килограммов.
Против него завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас его расследуют сотрудники ФСБ.