Квартирных воров задержали в Хабаровске

Их обвинили в серии квартирных краж.
Как уточнили в городской прокуратуре, хабаровчане заходили в подъезды и проверяли, все ли входные двери закрыты. Если они находили незапертую квартиру, один оставался снаружи, второй заходил вовнутрь и искал что-нибудь ценное.
В итоге мужчины смогли вынести украшений, бытовой техники и деньги на общую сумму в 550 тысяч рублей. Кроме этого, они смогли обокрасть одну из компаний и лишили ее 13 генераторов.
Суд приговорил одного к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев, второго на пять лет и шесть месяцев. Отбывать наказание хабаровчане будут в колонии строгого режима.