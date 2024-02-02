В Новосибирске стали известны подробности гибели 10-летней девочки

На Кирова, 25 с 17 этажа выпал ребенок, а позже умер в больнице. Об этом сообщили в официальной группе службы «112» во «ВКонтакте».
Сообщение об инциденте поступило оператору в 13:01. Девочку обнаружили под окнами дома очевидцы. Тогда пострадавшая была еще жива.
Через 8 минут после падения на место приехали врачи скорой помощи и диагностировали у нее клиническую смерть. Как сообщили в ТАСС, медики начали делать сердечно-легочную реанимацию, однако это не помогло. Врачам не удалось спасти пациентку, выпавшую из окна жилого дома.
По предварительным данным, погибшей около 10 лет. Соседи говорят, что семья у девочки благополучная, поэтому такой трагедии никто не ожидал. Кроме этого, в семействе еще есть дети. У погибшей остались брат и сестра-близнец.
В настоящее время выясняются все подробности происшествия.