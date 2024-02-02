В Приморье мошенники незаконно приобрели четыре гектара земли в Надеждинском районе

Четырех жителей Приморья заподозрили в мошенничестве с земельными участками в Надеждинском районе, где в 2024 году должно начаться строительство города-спутника Владивостока. По версии полиции, они с помощью подложных документов оформили в свою собственность около четырех гектаров муниципальной земли, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД Приморского края.