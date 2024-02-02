В Приморье мошенники незаконно приобрели четыре гектара земли в Надеждинском районе

Четырех жителей Приморья заподозрили в мошенничестве с земельными участками в Надеждинском районе, где в 2024 году должно начаться строительство города-спутника Владивостока. По версии полиции, они с помощью подложных документов оформили в свою собственность около четырех гектаров муниципальной земли, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД Приморского края.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии провели обыски в офисах и жилых помещениях во Владивостоке и Артеме, где нашли и изъяли около миллиона рублей наличных средств, документацию, ноутбуки и мобильные телефоны.
По версии полицейских, подозреваемые предоставляли в государственные органы поддельные документы, с помощью которых регистрировали право на земельные участки, таким образом, заполучив около четырех гектаров муниципальных земель.
Четыре человека — сотрудники и руководители коммерческих компаний, задержаны и помещены под стражу. Следователь ОМВД по Надеждинскому району завел на них уголовные дела о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Максимальным наказанием за это преступление может быть пять лет лишения свободы.