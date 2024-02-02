В Приморье разыскивают без вести пропавшую хромую женщину

В Приморье в селе Чкаловское в Спасском районе ищут женщину, которая пропала 5 января этого года. 69-летняя Зоя Ларионова ушла из дома на улице Ленина, 67, и до сих пор никто не знает, где она находится. Ориентировку на жительницу края опубликовали волонтеры «ПримПоиска». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Женщина ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие полосы. Во что она была одета в день пропажи, неизвестно. Особая примета — хромает на левую ногу.
Все, кто что-либо знает о местонахождении женщины, могут обратиться по телефонам: 8−423−522−30−77, 102 или 112 (полиция) или 8−984−189−39−36, 8−914−721−22−32 (волонтеры).
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как волонтеры прошли больше 300 километров в поисках 72-летней Татьяны, которая оказалась бабушкой хоккеиста молодежной команды «Тайфун» Михаила Билого.