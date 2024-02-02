В Приморье разыскивают без вести пропавшую хромую женщину

В Приморье в селе Чкаловское в Спасском районе ищут женщину, которая пропала 5 января этого года. 69-летняя Зоя Ларионова ушла из дома на улице Ленина, 67, и до сих пор никто не знает, где она находится. Ориентировку на жительницу края опубликовали волонтеры «ПримПоиска». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».