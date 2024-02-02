В Буэнос-Айресе в ходе протестов 15 человек получили ранения

22 января стало известно, что Милей планирует отменить или изменить более 300 законов Аргентины с целью дерегулирования экономики и ее глубокого реформирования. Так, аргентинские власти намерены сократить расходы на содержание правительства, снизить энергетические и транспортные субсидии, а также заморозить все ранее начатые инфраструктурные государственные проекты. Однако планы Милея уже вызвали недовольство среди профсоюзных движений, некоторые из которых призвали к организации массовых забастовок.