В Буэнос-Айресе в ходе протестов 15 человек получили ранения

Граждане Аргентины второй день подряд собираются у здания местного конгресса, где в настоящее время власти рассматривают экономические реформы нового президента страны Хавьера Милея.
Как отметил аргентинский канал, для усмирения присутствующих полицейские применяли резиновые пули.
По информации телеканала TN, в ходе протестов были задержаны три человека.
«В ходе столкновений в 21:00 (03:00 мск. — Ред.) были задержаны еще три человека и ранены три жандарма», — указывается в материале.
Ранее, 31 января, сообщалось, что три человека были задержаны в Аргентине в ходе очередной акции протеста против реформ Милея. Кроме того, уточнялось, что пришлось использовать в том числе слезоточивый газ, чтобы успокоить толпу.
24 января сообщалось, что в столице Аргентины Буэнос-Айресе проходят митинги против реформ президента страны Хавьера Милея. Как уточнялось, демонстрации были организованы Всеобщей конференцией труда (ВКТ).
22 января стало известно, что Милей планирует отменить или изменить более 300 законов Аргентины с целью дерегулирования экономики и ее глубокого реформирования. Так, аргентинские власти намерены сократить расходы на содержание правительства, снизить энергетические и транспортные субсидии, а также заморозить все ранее начатые инфраструктурные государственные проекты. Однако планы Милея уже вызвали недовольство среди профсоюзных движений, некоторые из которых призвали к организации массовых забастовок.
Милей официально вступил в должность президента после церемонии инаугурации 10 декабря. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.
В список его предвыборных обещаний, помимо закрытия Центробанка страны, входили долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от части своих идей.