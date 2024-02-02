Обида жительницы Омской области оказалась смертельной и уголовно наказуемой

«В ходе судебного следствия установлено, что в мае 2023 года подсудимая (ранее была неоднократно судима за преступления против собственности), находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в поселке Конезаводский Марьяновского района, с целью мести за ранее причиненные ей телесные повреждения, нанесла лежащему знакомому несколько ударов руками и ногам в по телу и голове, от которых тот скончался на месте», — раскрываются обстоятельства дела в официальной публикации пресс-службы инстанции.
Подчеркивается, что сельчанка частично признала вину в инкриминируемом ей преступлении, однако не указано, в какой именно части. Собственно, позиция подсудимой в официальной публикации не представлена.
По данным пресс-службы Марьяновского районного суда Омской области, местной жительнице назначено наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы с ограничением свободы продолжительностью в 9 месяцев, однако у обвиняемой есть право обжаловать такой вердикт. Таким образом, упомянутая в публикации обида сельчанки оказалась смертельной для ее «автора» и уголовно наказуемой для исполнительницы.