Обида жительницы Омской области оказалась смертельной и уголовно наказуемой

«В ходе судебного следствия установлено, что в мае 2023 года подсудимая (ранее была неоднократно судима за преступления против собственности), находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в поселке Конезаводский Марьяновского района, с целью мести за ранее причиненные ей телесные повреждения, нанесла лежащему знакомому несколько ударов руками и ногам в по телу и голове, от которых тот скончался на месте», — раскрываются обстоятельства дела в официальной публикации пресс-службы инстанции.