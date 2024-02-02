84-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Зиме

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, пожарные справились с огнём в течение 10 минут, пламя повредило полы на площади 5 квадратных метров. Тем временем звено газодымозащитной службы нашли в кухне на полу погибшего жильца дома — 84-летнего мужчину. По предварительным данным причиной трагического пожара стала неисправность печного отопления.