84-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Зиме

Вечером 1 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Трифонова в Зиме. К моменту прибытия спасателей бревенчатое здание горело изнутри, а из-под кровли шёл густой дым.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, пожарные справились с огнём в течение 10 минут, пламя повредило полы на площади 5 квадратных метров. Тем временем звено газодымозащитной службы нашли в кухне на полу погибшего жильца дома — 84-летнего мужчину. По предварительным данным причиной трагического пожара стала неисправность печного отопления.
По данным МЧС, только за 1 февраля в Иркутской области произошло 17 пожаров, на которых эвакуировали 29 человек и спасли 16, еще 1 погиб.