В Перми возбудили дело по факту халатности чиновников при расселении жилья

Дело по факту халатности чиновников мэрии при расселении аварийного жилья возбудили в Перми.
Об этом сообщили в прокуратуре Прикамья.
Специалисты надзорного ведомства проверили, как мэрия города реализует полномочия по расселению аварийного жилищного фонда и установили, что практикуется необоснованный перенос сроков.
«Многоквартирные дома по адресам: улица Александра Щербакова, 15, улица Бумажников, 2, улица Генерала Доватора, 34, улица Генерала Черняховского, 3, улица Корсуньская, 5 и 9, улица Ольховская, 29, признали аварийными и подлежащими сносу. Срок отселения жителей установлен до 31 декабря 2024 года. Однако указанные дома не включены в действующие в городе муниципальные и региональные адресные программы по переселению людей. Средства из бюджета на эти нужды не выделили», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
Срок расселения перенесли до конца 2030 года. Объективных причин на то не было, считают в ведомстве.
Материалы проверки прокуратура направила в правоохранительные органы. Там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
Ранее perm.aif.ru писал, что в Центре бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования пермской администрации провели обыск и допросы. Сотрудники МВД изъяли документы в учреждении. Некоторые СМИ сообщили, что визит полиции мог быть связан с махинациями при начислении премий работникам.