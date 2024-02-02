В Перми возбудили дело по факту халатности чиновников при расселении жилья

«Многоквартирные дома по адресам: улица Александра Щербакова, 15, улица Бумажников, 2, улица Генерала Доватора, 34, улица Генерала Черняховского, 3, улица Корсуньская, 5 и 9, улица Ольховская, 29, признали аварийными и подлежащими сносу. Срок отселения жителей установлен до 31 декабря 2024 года. Однако указанные дома не включены в действующие в городе муниципальные и региональные адресные программы по переселению людей. Средства из бюджета на эти нужды не выделили», — рассказали в прокуратуре Пермского края.