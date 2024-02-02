Взрыв произошел на ТЭЦ Бишкека: пострадали рабочие, в городе перебои с отоплением (видео)

По информации 24. kg, авария случилась в 3 часа ночи. По предварительным данным, взорвался один из отопительных котлов. Причины выясняются.
В Минздраве КР журналистам сообщили о том, что пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования. По данным медиков, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей. Два человека находятся в реанимации, один — в ожоговом отделении. Еще двое от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет. Школы и детсады Бишкека до 5 февраля включительно перешли на дистанционку.
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, получив сообщение о сбое работы на ТЭЦ, прибыл на место происшествия со всеми аварийно-спасательными службами. По информации издания, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прервал свой визит в Казахстан и возвращается в Бишкек.
Сообщается, как только глава кабмина прибудет в столицу, состоится совещание в администрации президента касательно ЧП на ТЭЦ. Президент Садыр Жапаров держит ситуацию под личным контролем, заявил его пресс-секретарь.
Отметим, по информации ОАО «Электрические станции», комплекс сооружений ТЭЦ Бишкека состоит из главного корпуса, топливоподачи с разгрузочным устройством, размораживающим устройством и складом твердого топлива, мазутохозяйства, открытых распределительных устройств 220, 110, 35 кВ, щитового блока с ГРУ-6 кВ, сооружений технического водоснабжения, химводоочистки, системы транспортировки и складирования золошлаковых отходов. ТЭЦ функционирует в 1961 года.