Взрыв произошел на ТЭЦ Бишкека: пострадали рабочие, в городе перебои с отоплением (видео)

В Минздраве КР журналистам сообщили о том, что пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования. По данным медиков, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей. Два человека находятся в реанимации, один — в ожоговом отделении. Еще двое от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет. Школы и детсады Бишкека до 5 февраля включительно перешли на дистанционку.