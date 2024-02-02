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Кот, запертый в красноярской квартире, погиб от обезвоживания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В отношении красноярца, оставившего надолго животного одного, возбуждено уголовное дело.
Источник: НИА Красноярск

В декабре 2023 года жительница дома на улице Воронова сообщила в полицию, что в квартире ее умершей соседки долгое время кот находится один без еды и воды. Внук хозяйки отказался отдать ей животное, заявив, что оставил ему все необходимое.

История получила огласку в СМИ, после чего мужчина выпустил кота. Его отвезли в ветеринарную клинику, но организм животного не справился с последствиями обезвоживания, кот умер.

В отношении 30-летнего красноярца, допустившего гибель животного, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, сообщает краевая полиция.