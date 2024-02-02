Кот, запертый в красноярской квартире, погиб от обезвоживания

В декабре 2023 года жительница дома на улице Воронова сообщила в полицию, что в квартире ее умершей соседки долгое время кот находится один без еды и воды. Внук хозяйки отказался отдать ей животное, заявив, что оставил ему все необходимое.
История получила огласку в СМИ, после чего мужчина выпустил кота. Его отвезли в ветеринарную клинику, но организм животного не справился с последствиями обезвоживания, кот умер.
В отношении 30-летнего красноярца, допустившего гибель животного, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, сообщает краевая полиция.