Пойдет под суд: бывшего начальника ПФР в Красноярском крае поймали на взятке

Прокуратура Советского района г. Красноярск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на бывшего начальника управления информационных технологий регионального отделения Пенсионного фонда России. Он обвиняется в серьезных нарушениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки значительного размера), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает ИА Krasnoyarsk.Media, ссылаясь на Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Следствие установило, что в 2020 году обвиняемый получил взятку в сумме 1,3 миллиона рублей, посодействовал своему знакомому — руководителю подрядной коммерческой организации в заключении государственного контракта по завышенной стоимости на модернизацию локально-вычислительной сети. Несмотря на явные нарушения в выполнении работ, которые были оценены в 5,3 миллиона рублей, акт приемки был подписан, обеспечивая подрядчику полную оплату.
В дополнение, в апреле 2022 года обвиняемый получил еще одну взятку, в размере 770 тысяч рублей, за подписание фиктивного экспертного заключения о проверке качества товара и акта приемки 658 единиц неоригинальных картриджей стоимостью 7,7 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Красноярск для для дальнейшего рассмотрения.