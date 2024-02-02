Пойдет под суд: бывшего начальника ПФР в Красноярском крае поймали на взятке

Следствие установило, что в 2020 году обвиняемый получил взятку в сумме 1,3 миллиона рублей, посодействовал своему знакомому — руководителю подрядной коммерческой организации в заключении государственного контракта по завышенной стоимости на модернизацию локально-вычислительной сети. Несмотря на явные нарушения в выполнении работ, которые были оценены в 5,3 миллиона рублей, акт приемки был подписан, обеспечивая подрядчику полную оплату.