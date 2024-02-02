Пыталась поймать мошенников: в Челябинской области пенсионерка лишилась миллиона рублей

В Миассе мошенники обманули 76-летнюю женщину. Пенсионерка потеряла более миллиона рублей. Обвести ее вокруг пальца преступникам удалось только со второй попытки.
Сначала горожанке позвонил незнакомый мужчина. Он заявил, что прямо сейчас какой-то злодей снимает деньги с ее банковского вклада, пользуясь генеральной доверенностью. Женщина поняла, что ее обманывают, и бросила трубку.
Но вскоре ей вновь позвонили. На этот раз собеседник назвался силовиком и попросил у пенсионерки помощи в поимке преступников, до того пытавшихся похитить ее деньги. Аферист запугал женщину ответственностью за отказ помогать расследованию.
Горожанка заволновалась и поддалась на уговоры. По указанию мошенника она несколько дней подряд через банкоматы переводила деньги, сама не зная, куда.
Когда сбережения у пенсионерки закончились, обманщики потребовали оформить кредит. Это помогло женщине прийти в себя и понять, что ни в каком расследовании она не участвует.
Жительница Миасса пришла за помощью в полицию.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Напомним, за прошлый год телефонные мошенники отобрали у жителей Челябинска области 2,8 млрд рублей.