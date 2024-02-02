Массовое отравление жителей Иркутска шаурмой проверяют правоохранители

12 жителей Ленинского округа Иркутска и четверо человек из других районов города пожаловались на признаки пищевого отравления. По предварительным данным, 12 из отравившихся покупали шаурму в одном из заведений общепита Ленинского района. Госпитализировано девять взрослых и двое детей, состояние больных оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.