Массовое отравление жителей Иркутска шаурмой проверяют правоохранители

12 жителей Ленинского округа Иркутска и четверо человек из других районов города пожаловались на признаки пищевого отравления. По предварительным данным, 12 из отравившихся покупали шаурму в одном из заведений общепита Ленинского района. Госпитализировано девять взрослых и двое детей, состояние больных оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«Есть и те, кто от госпитализации отказался. Отравившиеся получают полный комплекс медицинской помощи. Факт приобретения еды в точке общепита предстоит проверить сотрудникам Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области и специалистам управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело», — отметил глава региона Игорь Кобзев.
Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил специалистам комитета по экономике и стратегическому планированию провести проверку точек общественного питания. А также оказать всю необходимую помощь.