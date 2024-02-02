Экс-руководителя отдела образования района осудили в СКО

Санкции уголовных статей «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Получение взятки», «Дача взятки» предусматривают альтернативные виды наказаний — штраф либо лишение свободы. Суд признал обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание у предпринимателя — наличие троих малолетних детей, принятие мер к возмещению ущерба; у руководителя отдела аудита — ее чистосердечное раскаяние в содеянном; у главного бухгалтера — наличие заболеваний; у бывшего руководителя управления образования — помимо заболеваний, оплату в доход государства суммы, составляющей предмет взятки. У последней нарушение принятой присяги стало обстоятельством, отягчающим ее ответственность и наказание.