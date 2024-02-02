Экс-руководителя отдела образования района осудили в СКО

По информации пресс-службы областного суда, в ноябре 2022 года экс-руководитель отдела образования при пособничестве предпринимателя похитила 7 млн тенге, выделенных на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в семи школах района. При пособничестве главного бухгалтера отдела образования — более 1 млн тенге. Из них 650 тысяч тенге стали взяткой руководителю отдела аудита и финансовой отчетности департамента внутреннего государственного аудита.
Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Санкции уголовных статей «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Получение взятки», «Дача взятки» предусматривают альтернативные виды наказаний — штраф либо лишение свободы. Суд признал обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание у предпринимателя — наличие троих малолетних детей, принятие мер к возмещению ущерба; у руководителя отдела аудита — ее чистосердечное раскаяние в содеянном; у главного бухгалтера — наличие заболеваний; у бывшего руководителя управления образования — помимо заболеваний, оплату в доход государства суммы, составляющей предмет взятки. У последней нарушение принятой присяги стало обстоятельством, отягчающим ее ответственность и наказание.
Суд приговорил всех к штрафам в разных размерах. Экс-руководителя образования — к 88,6 млн тенге, предпринимателя — 76,1 млн тенге, главного бухгалтера — 21,6 млн тенге, бывшего руководителя отдела аудита — 26 млн тенге. Все пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
Осужденные обязаны уплатить штраф не позднее одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. В противном случае наказание заменят на лишение свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.