В Волгограде напомнили, как реагировать на воздушную тревогу и БПЛА

Жители центра Волгограда накануне стали писать в домовых чатах о появлении на подъездах домов необычных листовок. В них напоминают правила поведения при сигнале «Воздушная тревога». Отметим, что коммунальщики делают так не в первый раз.
В случае тревоги волгоградцев призывают внимательно слушать сообщение о сложившейся ситуации и порядке действий, перекрывать газ с водой и отключать дома электричество, а также закрывать окна, двери, вентиляционные и другие отверстия.
Кроме того, в этой ситуации человеку следует взять с собой документы, деньги, аптечку, фонарик с батарейками, спички, перочинный нож, средства связи с зарядкой, запас воды и продуктов на трое суток, влажные салфетки.
Необходимо одеть детей, взять с собой теплое и сменное белье по погоде, средства индивидуальной защиты, предупредить соседей о сигнале, а также помочь больным, детям, инвалидам и престарелым добраться до укрытия.
Актуальную инструкцию распространили в мэрии Волжского. Она касается поведения при появлении БПЛА. В таком случае человеку советуют не волноваться и быстро покинуть опасную зону, укрыться в тени домов или деревьев и предупредить об опасности других людей.
При этом не нужно пытаться сбить беспилотник подручными средствами и пользоваться рядом с ним радиоаппаратурой и даже смартфонами. Всегда сообщайте об этом по номеру 112.
Добавим, что в регионе с начала года активизировались работы по приведению в порядок и организации укрытий. Так, в крупном микрорайоне в Иловле появился такой объект.