Авария на ТЭЦ Бишкека: власти не исключают версию диверсии

Напомним, сегодня ночью на ТЭЦ в столице Кыргызстана — Бишкеке — произошла авария — взорвался котел. Сообщалось о нескольких пострадавших в результате ЧП. Все школы и детские сады Бишкека до 5 февраля переведены на онлайн-обучение. Кроме того, для поддержания работы ТЭЦ и тепловых сетей отключена горячая вода. СМИ сообщали, что председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прервал свой визит в Казахстан и экстренно вылетел в Бишкек. Сообщалось, что как только глава кабмина прибудет в столицу, состоится совещание в администрации президента касательно ЧП на ТЭЦ. Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова сообщил, что глава государства держит ситуацию под личным контролем.