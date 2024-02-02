Тольяттинские спасатели нашли мужчину, потерявшегося на Волге

На днях помощь спасателей Тольятти понадобилась 69-летнему мужчине. Он решил отправиться на мотособаке от левого берега Волги в районе села Ягодное. Днем началась метель и видимость резко ухудшилась. Тольяттинец не смог самостоятельно вернуться домой, а запас топлива постепенно начал заканчиваться.
— Он обратился за помощью к спасателям. В 15:50 от спасательной станции для оказания помощи вышел спасательный аэроглиссер «Север», — сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.
Спустя час интенсивных поисков потерявшегося обнаружили на противоположном берегу реки в районе дачного массива Белогорск. С помощью аэроглиссера мужчину доставили на левый берег реки. В 16:50 спасательные работы были успешно завершены.