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Арбалетчика с наркотиками задержали возле исправительной колонии в Челябинске

Арбалетчика с наркотиками задержали возле исправительной колонии в Металлургическом районе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что мужчина планировал переправить заключенным 12 свертков с марихуаной.

Переброска сорвалась в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД во взаимодействии с коллегами ГУФСИН России по Челябинской области при силовой поддержке ОСН «Гром».

«Установлено, что 21-летний молодой человек собирался за вознаграждение передать наркотики осужденным. При личном досмотре помимо арбалета и стрелы у него изъято 12 свертков с марихуаной», — говорится в комментарии пресс-службы регионального Главка полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф до 500 тыс. рублей. Ранее челябинец уже отбывал срок за попытку обогатиться путем хищения чужого имущества.