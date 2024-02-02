Арбалетчика с наркотиками задержали возле исправительной колонии в Челябинске

Сообщается, что мужчина планировал переправить заключенным 12 свертков с марихуаной.
Переброска сорвалась в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД во взаимодействии с коллегами ГУФСИН России по Челябинской области при силовой поддержке ОСН «Гром».
«Установлено, что 21-летний молодой человек собирался за вознаграждение передать наркотики осужденным. При личном досмотре помимо арбалета и стрелы у него изъято 12 свертков с марихуаной», — говорится в комментарии пресс-службы регионального Главка полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф до 500 тыс. рублей. Ранее челябинец уже отбывал срок за попытку обогатиться путем хищения чужого имущества.