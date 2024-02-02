Арбалетчика с наркотиками задержали возле исправительной колонии в Челябинске

«Установлено, что 21-летний молодой человек собирался за вознаграждение передать наркотики осужденным. При личном досмотре помимо арбалета и стрелы у него изъято 12 свертков с марихуаной», — говорится в комментарии пресс-службы регионального Главка полиции.