Из плена ВСУ освобожден житель Сызранского района

«Побеседовали с мамой. Конечно, она рада, сын чувствует себя неплохо. Он вместе со всеми военнослужащими доставлен в Москву для прохождения реабилитации. Вместе с тем, у семьи есть вопросы, например, связанные с газификацией частного дома, в решении которых будем помогать», — отмечается в сообщении ведомства.