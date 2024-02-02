В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего подростка

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего ребенка. 15-летнего школьника нашли живым вечером 1 февраль. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
— Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! — рассказали волонтеры.
Напомним, что подросток пропал 31 января. Искать его начали 1 февраля. Поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.
Ранее в Екатеринбурге нашли тело 20-летнего парня, пропавшего после потасовки в баре. Молодой человек зашел в Исеть и утонул. Искали парня с 27 января, поиски завершись лишь 1 февраля.
— Дмитрия нашли мертвым в Исети. По камерам отследили, что он зашел в реку. Водолазы искали его рядом с Дендропарком Архиерейском саду, — говорит «КП-Екатеринбург» подруга Дмитрия.