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В ходе проведения СВО погиб 40-летний кавалер Ордена Мужества из Соликамска

Военнослужащий из Пермского края Валентин Ухтин погиб при исполнении служебного долга.
Источник: администрация Соликамского городского округа

В Соликамске 2 февраля пройдет прощание с погибшим при исполнении служебного долга в ходе проведения СВО 40-летним земляком Ухтиным Валентином Викторовичем.

Валентин Ухтин родился в Соликамске 14 сентября 1983 года. Закончил школу № 17, затем продолжил обучение в Соликамском автодорожном колледже. Работал на предприятиях города.

Жителя Соликамска за боевые заслуги в зоне проведения СВО наградили государственной наградой — Орденом Мужества.

Прощание с Валентином Ухтиным состоится 2 февраля с 12:00 в ДК завода «Урал».

Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего.