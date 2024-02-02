В ходе проведения СВО погиб 40-летний кавалер Ордена Мужества из Соликамска

В Соликамске 2 февраля пройдет прощание с погибшим при исполнении служебного долга в ходе проведения СВО 40-летним земляком Ухтиным Валентином Викторовичем.
Валентин Ухтин родился в Соликамске 14 сентября 1983 года. Закончил школу № 17, затем продолжил обучение в Соликамском автодорожном колледже. Работал на предприятиях города.
Жителя Соликамска за боевые заслуги в зоне проведения СВО наградили государственной наградой — Орденом Мужества.
Прощание с Валентином Ухтиным состоится 2 февраля с 12:00 в ДК завода «Урал».
Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего.