В Башкирии отец «девочки-маугли» настаивает на лишении матери родительских прав

Ранее «Башинформ» информировал, что неделю назад приставы совместно со спецотделом по розыску установили местонахождение несовершеннолетней девочки, находившейся вместе с матерью в исполнительном розыске. В этот же день сотрудники службы оперативно передали ребенка органам опеки. Несовершеннолетняя проживала с матерью, которая не занималась жизнью ребенка. Девочка не посещала школу уже три года, на улицу не выходила. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней девочки 31-летней женщине грозит уголовная ответственность.
«Сейчас эмоциональное состояние ребенка стабильное. По словам психолога центра, часто адаптация у детей проходит тяжело. Таня уже подружилась с другими воспитанниками. Когда судебные приставы навестили девочку, она рисовала. По словам самой Тани, она хочет остаться с друзьями. Говорит, здесь варят вкусный суп», — сообщили в республиканской службе судебных приставов.
Сегодня девочку ждет встреча с отцом, который будет настаивать на лишении матери родительских прав.