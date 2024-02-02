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В Башкирии отец «девочки-маугли» настаивает на лишении матери родительских прав

В Башкирии судебные приставы навестили 10-летнюю Таню (имя изменено — прим. ред.), которую неделей ранее нашли в квартире Стерлитамака и до приезда отца передали в приют. Девочка адаптировалась, ее состояние в норме.
Источник: Башинформ

Ранее «Башинформ» информировал, что неделю назад приставы совместно со спецотделом по розыску установили местонахождение несовершеннолетней девочки, находившейся вместе с матерью в исполнительном розыске. В этот же день сотрудники службы оперативно передали ребенка органам опеки. Несовершеннолетняя проживала с матерью, которая не занималась жизнью ребенка. Девочка не посещала школу уже три года, на улицу не выходила. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней девочки 31-летней женщине грозит уголовная ответственность.

«Сейчас эмоциональное состояние ребенка стабильное. По словам психолога центра, часто адаптация у детей проходит тяжело. Таня уже подружилась с другими воспитанниками. Когда судебные приставы навестили девочку, она рисовала. По словам самой Тани, она хочет остаться с друзьями. Говорит, здесь варят вкусный суп», — сообщили в республиканской службе судебных приставов.

Сегодня девочку ждет встреча с отцом, который будет настаивать на лишении матери родительских прав.