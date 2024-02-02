В Башкирии отец «девочки-маугли» настаивает на лишении матери родительских прав

Ранее «Башинформ» информировал, что неделю назад приставы совместно со спецотделом по розыску установили местонахождение несовершеннолетней девочки, находившейся вместе с матерью в исполнительном розыске. В этот же день сотрудники службы оперативно передали ребенка органам опеки. Несовершеннолетняя проживала с матерью, которая не занималась жизнью ребенка. Девочка не посещала школу уже три года, на улицу не выходила. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней девочки 31-летней женщине грозит уголовная ответственность.