Подозрительную сумку с пищащим устройством нашли на Камышовой улице в Петербурге

На Камышовой улице в Петербурге местные жители заметили сумку. Хозяина вещей рядом не было. Каждые 20 секунд из сумки доносился писк, что напугало прохожих. Они предположили, что внутри есть что-то опасное. Все происходило около восьми часов вечера 1 февраля. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.
— Сумка лежала на газоне, рядом с пешеходной дорожкой и в нескольких десятках метров от поликлиники. Данный участок дороги был оцеплена сотрудниками ДПС и ППСП УМВД по Приморскому району. Так же, перекрывалось движение транспорта, — говорится в сообщении.
Специалисты быстро проверили опасный объект. Взрывотехники ОМОН не нашли там ничего опасного: взрывных устройств там не было, только чьи-то личные вещи.
После этого движение по дороге восстановили. Кто является хозяином потерянной сумки, пока не известно.