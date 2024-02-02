Подозрительную сумку с пищащим устройством нашли на Камышовой улице в Петербурге

На Камышовой улице в Петербурге местные жители заметили сумку. Хозяина вещей рядом не было. Каждые 20 секунд из сумки доносился писк, что напугало прохожих. Они предположили, что внутри есть что-то опасное. Все происходило около восьми часов вечера 1 февраля. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.