СК: в Волгодонске врио директора техникума брала взятки от студентов

В Волгодонске врио директора одного из техникумов подозревают в получении взятки в крупном размер. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области. По данным следствия, в 2021—2023 годах врио директора получала взятки от студента за сдачу зачетов и экзаменов, а также за то, чтобы его не отчислили из-за систематических прогулов. Деньги передавались через посредника.