Минчанин задержан за испорченную рекламу стоматологии в виде зуба

В милицию заявила администрация стоматологии, обнаружив что кто-то разрисовал рекламу в виде зуба, рядом с медучреждением. Оперативники вскоре задержали подозреваемого. Выяснилось, что вечером молодой человек в пьяным гулял с друзьями по городу. Он увидел рекламный зуб и решил разрисовать его краской из аэрозольного баллончика.