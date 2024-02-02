«Выявленную с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) артиллерийскую позицию противника прямым попаданием барражирующего боеприпаса уничтожили расчеты разведывательного беспилотника Zala 5-й общевойсковой армии группировки войск “Восток”, — рассказали в ведомстве.
Как указали в Минобороны, расчеты группировки войск «Восток» постоянно наносят удары по скоплениям живой силы, бронетехнике и другим целям на позициях ВСУ. На счету специалистов подразделений беспилотников из Приморья уже сотни уничтоженных целей противника.
Ранее 2 февраля в Минобороны России также сообщили, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса разгромили обнаруженный разведкой наблюдательный пункт ВСУ. Для разрушения укреплений применялись осколочно-фугасные снаряды, которые позволили нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника.
До этого, 1 февраля, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 68 украинских беспилотников. Кроме того, Вооруженными силами РФ ликвидирована одна радиолокационная установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.