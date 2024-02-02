ВС РФ «Ланцетом» уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ в ДНР

Как указали в Минобороны, расчеты группировки войск «Восток» постоянно наносят удары по скоплениям живой силы, бронетехнике и другим целям на позициях ВСУ. На счету специалистов подразделений беспилотников из Приморья уже сотни уничтоженных целей противника.