Взрыв произошел в Кингисеппском районе

Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. У него диагностировали комбинированную взрывную травму головы, груди и конечностей, ожоги второй степени 10% туловища и головы. Мужчину поместили в реанимацию. Опросу он не подлежит.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Двухэтажный деревянный дом, облицованный кирпичом, где произошел взрыв, принадлежит 61-летней гражданке Эстонии. Коттедж площадью 55 квадратных метров не был газифицирован.
Известно, что пострадавший судим восемь раз. Среди его статей четыре кражи, два поджога и нарушения неприкосновенности жилища.