Защита Гайсина настаивает на смене «заинтересованного» в обвинении судьи

Более того, во время судебного процесса адвокаты заявили, что в деле заявлены разнородные требования, большая часть которых требует заключения экспертов и профессиональных знаний в оценке того же оборудования и экономики, которыми участники суда с юридическими образованием не обладают. Однако и в них суд отказал.