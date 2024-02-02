Причиной замора рыбы в воронежской реке стало низкое содержание кислорода

Специалисты Росприроднадзора установили причину, по которой произошел замор рыбы в реке Битюг в Бобровском районе Воронежской области. Об этом проинформировали в ведомстве 1 февраля.
Напомним, ранее местные жители рассказали о найденной мертвой рыбе возле промоин на реках Битюг и Анна. На места происшествия прибыли экологи и специалисты Росприроднадзора. Они отобрали пробы природной воды.
В ведомстве пояснили, что Источников сброса загрязненных вод в реку не обнаружили. А вот пробы показали, что в воде низкое содержание кислорода — 4,3 мг на литр при норме 6−8.
По всей вероятности, это и стало причиной гибели рыбы. Она задохнулась. Ситуация находится на контроле управления.