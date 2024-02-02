Водитель снегохода въехал в окно больницы в Красноярском крае

Предварительно установлено, что 22-летний красноярец на собственном снегоходе «Ямаха», не имея соответствующего водительского удостоверения, не справился с управлением и протаранил здание. Оказать медицинскую помощь сотрудники учреждения не успели. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



По факту ДТП проводится доследственная проверка, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.



Александра Стрелкова