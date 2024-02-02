Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Краснодаре

В ведомстве уточнили, что девушка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Пострадавшую госпитализировали, она жива. Полиция проводит проверку.



«Полицией установлено, что, предположительно, данная гражданка проживала в съемной квартире. Она закрыта на ключ изнутри. Соседи по площадке до настоящего момента в ходе осмотра места происшествия двери не открывают. Устанавливаются все обстоятельства инцидента», — добавили в полиции.



Вячеслав Рыжков.