В ведомстве уточнили, что девушка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Пострадавшую госпитализировали, она жива. Полиция проводит проверку.
«Полицией установлено, что, предположительно, данная гражданка проживала в съемной квартире. Она закрыта на ключ изнутри. Соседи по площадке до настоящего момента в ходе осмотра места происшествия двери не открывают. Устанавливаются все обстоятельства инцидента», — добавили в полиции.
Вячеслав Рыжков.
Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Краснодаре
Ночью 2 февраля на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре девушка выпала из окна многоэтажного дома. В полиции информацию о произошедшем получили в 00:10, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе городского УМВД.
В ведомстве уточнили, что девушка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Пострадавшую госпитализировали, она жива. Полиция проводит проверку.