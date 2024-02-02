Мусульманского блогера Расула Тавдриякова освободили из-под стражи

Вечером 1 февраля, после задержания по подозрению в финансировании терроризма, мусульманский общественный деятель и блогер Расул Тавдиряков, автор telegram-канала «Мулла из-за угла», был освобожден. Расул Тавдиряков был задержан утром 31 января в своем доме и провел ночь в изоляторе временного содержания. Он отметил этот инцидент как «небольшие неприятности, чтобы жизнь не казалась медом».Адвокат Нагиев выразил благодарность следователям за объективное расследование и справедливое решение.