Омичку, которая выбросила свою новорождённую дочь в мусорку, отправили в СИЗО

По версии следствия, в декабре прошлого года 30-летняя омичка родила нежеланного ребёнка в ванной в съёмной квартире, после чего дождалась, пока малышка перестанет дышать, положила её тело в пакет и выбросила вместе с мусором в контейнер у дома. Омичке предъявлено обвинение по статье «Убийство матерью новорождённого».