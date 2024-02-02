Фура снесла пешеходный мост в Дальнеконстантиновском районе

Большегруз снес надземный пешеходный мост на трассе в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».
Инцидент произошел около часа ночи у поселка Нижегородец. Фура перевозила груз, которым задела конструкцию на 39-м км трассы Р-158. В итоге та упала на дорогу. Движение было заблокировано.
На место выехали спецслужбы и убрали поврежденный переход с дороги. Работы продлились до пяти часов утра. В них поучаствовали три КДМ, два погрузчика, тягач и самосвал. Сейчас движение по участку полностью открыто.
Сам мост намерены восстановить. Пока что для пешеходов сделают временный наземный переход.
Напомним, конструкция была установлена в 2017 году. Ее высота — 5,15 метров, а вес — около 15 тонн.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, сопровождающий транспортное средство специальный автомобиль не был оборудован высотомером.
«Основная причина — грубое нарушение правил безопасности дорожного движения и порядка перевозки негабаритных грузов. Подобные ДТП следует также рассматривать с точки зрения нанесения ущерба федеральному имуществу, который возмещает нарушитель ПДД», — заявили в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что женщина погибла в лобовом ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.