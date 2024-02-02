Два человека пострадали во время пожара на улице Помяловского в Иркутске

Крупный пожар на улице Помяловского в Свердловском округе Иркутска произошел 2 февраля. Очевидцы сообщили, что на четвертом этаже многоквартирного дома из окон выходит пламя и дым. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Сообщение о пожаре поступило в 14:36. Наши службы оперативно поехали на место. Сейчас там работает 21 человек, — говорят в МЧС.
По словам пожарных, из квартиры эвакуировали двоих человек. Пострадавших передали скорой помощи. Подробности уточняются.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что 84-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Зиме.