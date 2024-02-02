Два человека пострадали во время пожара на улице Помяловского в Иркутске

Крупный пожар на улице Помяловского в Свердловском округе Иркутска произошел 2 февраля. Очевидцы сообщили, что на четвертом этаже многоквартирного дома из окон выходит пламя и дым. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Иркутской области.