В Ташкенте мужчине, пристававшему к девушке в метро, назначили административный арест

20 января около 16:00 на станции «Буюк Ипак Йули» 31-летний М. А., прижавшись своим телом к гражданке В. А., совершил неприемлемое для нее действие и оскорбил ее честь и достоинство. 31 января Мирзо-Улугбекский суд по уголовным делам рассмотрел данное административное дело в закрытом порядке.
На суде гражданин М. А. не признал свою вину. По его словам, в вагоне метро было много людей, и ему показалось, что гражданка М. А. стала падать назад. Из-за этого он схватил ее за плечо, чтобы не дать ей упасть.
Однако в ходе судебного разбирательства гражданка В. А. опровергла его слова. Пострадавшая рассказала, что когда М. А. сел в вагон, он один раз прижался к ней. Девушка не обратила на это внимания, так как посчитала, что он сделал это случайно. Прибыв на станцию «Буюк Ипак Йули», М. А. не стал выходить вместе со всеми, дождался ее и последовал за ней. На суде девушка попросила принять строгие меры в отношении гражданина М. А. Показания гражданки В. А. были подтверждены и другими доказательствами, имеющимися в материалах дела.
Суд признал гражданина М. А. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 41−1 КоАО РУз (Сексуальное домогательство), и назначил наказание в виде 5 суток административного ареста.
Также после отбытия наказания с правонарушителя будет взыскано 15% БРВ за каждый день административного задержания в пользу специальной тюрьмы, предназначенной для содержания лиц, задержанных в административном порядке.