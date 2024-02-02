В Ташкенте мужчине, пристававшему к девушке в метро, назначили административный арест

Однако в ходе судебного разбирательства гражданка В. А. опровергла его слова. Пострадавшая рассказала, что когда М. А. сел в вагон, он один раз прижался к ней. Девушка не обратила на это внимания, так как посчитала, что он сделал это случайно. Прибыв на станцию «Буюк Ипак Йули», М. А. не стал выходить вместе со всеми, дождался ее и последовал за ней. На суде девушка попросила принять строгие меры в отношении гражданина М. А. Показания гражданки В. А. были подтверждены и другими доказательствами, имеющимися в материалах дела.