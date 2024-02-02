«Женюсь после секретного задания»: психолог из Хабаровска влюбилась в фейкового полковника из США и осталась в долгах

Российские кредиты вместо американского гражданства — жительница Хабаровска поверила в сказку про влюбленного в нее военного из США. Здесь было все: и заморский офицер, остро нуждавшийся в помощи, и маячившее на горизонте богатство, и вполне реальное разбитое сердце. Закончилась история в отделении хабаровской полиции.
ПОЛКОВНИК КУРИЛЬЩИКА
В ноябре 2023 года 44-летняя психолог занималась своими делами, когда ей пришло сообщение: «Я из Америки и мне нужна ваша помощь». Текст не дословный, женщина не захотела рассказать свою историю журналистам. Но именно с этой просьбы и началось общение хабаровчанки с тем, кто представился полковником армии США. Как он нашел женщину — неизвестно. А ее почему-то и не насторожил странный клиент из страны, где вряд ли знают о Хабаровске.
Мужчина назвался Уильямом Дэвисом — полным тезкой актера, который сыграл курильщика в «Секретных материалах». Полковник (как и киношный персонаж) — глубоко законспирированный военный, много ездил по миру с секретными заданиями, выучил четыре языка. Как можно догадаться, русский входил в их число.
Психологу Уильям рассказал свою трагичную историю. Его жена погибла — то ли разбилась в автокатастрофе, то ли ее убили — знакомый с ситуацией источник точно вспомнить не смог. Из-за этого в семье Дэвиса произошла еще одна драма: начались проблемы с дочерью-подростком. На фоне свалившегося горя у полковника начались ментальные проблемы.
ЛЮБЛЮ, КУПЛЮ
Уильям просил о дистанционных консультациях. Как они проходили — нет данных, но известно, что полковник и хабаровчанка не созванивались, все общение сводилось к перепискам. Но даже так американец смог свести с ума психолога. Была ли психолог одинока — неизвестно.
Около месяца Уильям повышал градус общения. Начав с просьбы о помощи, он заводил все более личные темы. И понеслась: признания в любви, обещания жениться, гарантии безбедной жизни. Психолог сдалась. Под напором офицерского обаяния женщина напрочь лишилась критического мышления. Фотографии и видео же отправлял, значит, человек реальный.
Но в современном мире это заблуждение. Всю работу за Уильяма делали нейросети, которые сгенерировали правдоподобного американского военного. Похоже, что хабаровчанка не знала о возможностях искусственного интеллекта и полностью доверилась заморскому жениху. И это без звонков и видеосвязи — немыслимо.
Еще месяц пара провела в активной переписке. В один из дней женщину расстроило сообщение от возлюбленного: «Меня отправляют на задание в другую страну». По словам Уильяма, оно настолько секретное, что он не может даже сказать, куда. Но перед отъездом ему якобы нужно было уладить одно дело и только хабаровчанка могла ему в этом помочь.
ЗАСТРЯТЬ В ТУРЦИИ
Уильям молил психолога взять на сохранение его документы и несколько тысяч долларов наличными. Сколько — неизвестно, но, по словам источника, речь шла о крупной сумме. Очарованная Дэвисом хабаровчанка согласилась не раздумывая. А там глядишь полковник приедет в Россию, женится и все будет хорошо.
А потом Уильям стал разыгрывать старую мошенническую карту. Якобы посылка застряла в Турции на таможне. Чтобы ее не развернули, нужно было оплатить накладные расходы. Он-то все деньги отправил, поэтому раскошелиться предложил хабаровчанке. Обещал все возместить.
Женщина перевела на турецкие номера 500 тысяч рублей личных сбережений. И этого оказалось недостаточно. Проблема с посылкой не решалась, денег нужно было больше. Подумав, психолог взяла в банке кредит на один миллион рублей. Уильям же отдаст. Да еще и женится.
Но Дэвис требовал еще и еще. Здесь наконец-то наступил момент. Хабаровчанка пришла в себя, поняла, что никакого американского офицера не существовало и она два месяца общалась с брачным аферистом. Осознание было нелегким, но отрезвляющим. Денег ему больше не отправила и пошла в полицию.
— Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — сообщили «КП» — Хабаровск" в пресс-службе городского УМВД России.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Юлия Быкова, психолог
— Обычно на удочки брачных аферистов попадают глубоко разочарованные в любви женщины. Они либо одиноки, либо не так давно перенесли травмирующий опыт. Есть и другой тип — так называемые "спасательницы. Эти женщины быстро проникаются к человеку, которому нужна помощь, и всеми силами стараются решить его проблемы, сделать счастливым. Порой даже в ущерб себе. В таком положении женщины становятся очень уязвимыми, ими легко манипулировать, чем и пользуются мошенники.
Важно понимать, что в эту ловушку может попасть любая женщина вне зависимости от возраста, рода деятельности, образования, образа жизни и так далее. При новых знакомствах с перспективой на более тесное общение важно «включать» критическое мышление и обращать внимание на «красные флаги». Молниеносное признание в любви, просьбы занять крупные суммы, обещания подарить золотые горы — к подобным заявлением стоит относиться скептически.