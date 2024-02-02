«Женюсь после секретного задания»: психолог из Хабаровска влюбилась в фейкового полковника из США и осталась в долгах

В ноябре 2023 года 44-летняя психолог занималась своими делами, когда ей пришло сообщение: «Я из Америки и мне нужна ваша помощь». Текст не дословный, женщина не захотела рассказать свою историю журналистам. Но именно с этой просьбы и началось общение хабаровчанки с тем, кто представился полковником армии США. Как он нашел женщину — неизвестно. А ее почему-то и не насторожил странный клиент из страны, где вряд ли знают о Хабаровске.